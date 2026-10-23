12'nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular - Son Dakika
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12'nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular

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12\'nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular
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12\'nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular
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Çin’de yaşanan olayda, 12’nci kattaki pencereden sarkan 3 yaşındaki kız çocuğu, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Metrelerce yükseklikte düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan küçük kız için çevredekiler zamanla yarıştı. Komşuların seferber olduğu, itfaiye ekiplerinin de devreye girdiği kurtarma operasyonu, olası bir faciayı önledi.

Çin'de 12'nci kattaki dairenin penceresinden sarkan 3 yaşındaki kız çocuğu, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Başının pencerenin demir parmaklıkları arasında sıkışması sayesinde düşmekten kurtulan küçük kız için komşuları seferber oldu. Çocuğun altına tabure tutan vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar onu hayatta tutmaya çalıştı.

12'nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular

Çin'in Fujian eyaletine bağlı Zhangping kentinde yaşanan olay, sosyal medyada yayılan görüntülerle gündeme geldi. 17 Ekim sabahı saat 07.48 sıralarında meydana gelen olayda, 3 yaşındaki kız çocuğu apartmanın 12'nci katındaki dairenin penceresinden dışarı sarktı.

BAŞI DEMİRLERİN ARASINDA SIKIŞTI

İddiaya göre pencerenin güvenlik parmaklıklarından dışarı çıkmaya çalışan küçük kızın başı demirlerin arasında sıkıştı. Vücudunun büyük bölümü binanın dışında kalan çocuk, metrelerce yükseklikte asılı kaldı.

Küçük kızın tehlikede olduğunu fark eden bina sakinleri ve güvenlik görevlileri hemen harekete geçti. Alt kattaki daireye giren iki kişi, pencereden dışarı uzanarak çocuğun altına bir tabure tuttu. Böylece küçük kızın düşmesini önlemeye çalışan vatandaşlar, itfaiye ekipleri ulaşana kadar tehlikeli bir bekleyiş yaşadı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kilitli dairenin kapısını açarak içeri girdi. Ekipler, çocuğun sıkıştığı demir parmaklıkları keserek küçük kızı güvenli şekilde kurtardı.

12'nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular

Hastaneye götürülerek kontrol edilen çocuğun olayda yaralanmadığı bildirildi. Komşuların hızlı müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışması sayesinde olası bir facianın önüne geçildi.

ANNESİ ALIŞVERİŞE GİTMİŞ

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, olay sırasında küçük kızın babası işteydi. Annesinin ise kızının uyuduğunu düşünerek alışveriş yapmak için evden ayrıldığı belirtildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda kullanıcı, çocuğu kurtarmak için harekete geçen komşulara teşekkür ederken küçük çocukların evde yalnız bırakılmasının oluşturabileceği tehlikelere dikkat çekti.

Çin Halk CumhuriyetiİtfaiyeDünyaSon Dakika

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