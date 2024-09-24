Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamut avladı.
İlin Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca'da tekneleriyle ava çıkan balıkçılar, ağlarına takılan bol miktarda palamudu kasalara istifledikten sonra limana yanaştı.
Sevkiyat araçlarına kasalar halinde yüklenen palamutlar, çevre il ve ilçelere gönderildi.
Akçakoca'da balıkçı tezgahlarında palamudun tanesi 100 liradan alıcı buluyor.
Son Dakika › Güncel › Akçakoca'da Bol Palamut Avı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?