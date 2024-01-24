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Akçakoca'da Hamsi Avcılığı Azaldı - Son Dakika
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Akçakoca'da Hamsi Avcılığı Azaldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hamsi avcılığı, ocak ayında denizin yeterince soğumaması nedeniyle azaldı. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, hamsinin deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla göç ettiğini belirtti. Hamsinin Gürcistan ve Rusya tarafına göç ettiğini söyleyen Karakaş, bu yıl hamsi avcılığının pek olmayacağını ifade etti.

Akçakoca\'da Hamsi Avcılığı Azaldı
24.01.2024 - 15:29,  Güncelleme: 15:35
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hamsi avcılığı, sezonun iyi başlamasına rağmen ocak ayında denizin yetirince soğumaması nedeniyle azaldı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, kasım ve aralık aylarında önemli miktarda avlanan hamsinin, ocakta deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla göç ettiğini söyledi.

Bölgede kıyı balıkçılığı yapıldığını, levrek, kalkan ve tirsi avlandığını dile getiren Karakaş, "Bu yıl deniz soğumadığı için hamsinin boyutları ufak kaldı ve avcılığı pek olmuyor. Bu doğal durum nedeniyle hamsi sınırlarımızdan çıktı." dedi.

Karakaş, hamsinin Gürcistan ve Rusya tarafına göç ettiğini belirterek, " Doğu Karadeniz'de az miktar hamsi avlansa da bizim bölgede balık çok ufak. Bu nedenle tezgahlarda Marmara ve Ege hamsisi bulunuyor. Bu tarihten sonra da bölgemizde hamsi avcılığının olacağını pek sanmıyoruz. Bu yıl hamsi avcılığı bu kadar diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Mustafa Karakaş, Gürcistan, Akçakoca, Düzce, Balıkçılık, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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