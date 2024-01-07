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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cesedin İlker Er'e ait olduğu belirlendi. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Düzce\'nin Akçakoca ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu
07.01.2024 - 16:49,
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Kent merkezi Osmaniye Mahallesi Çuhallı Plajı'nda sahilde ceset görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlker Er'e (38) ait olduğu belirlenen ceset, savcılık incelemesinin ardından cenaze aracıyla Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dün Ankara'dan geldiği belirlenen Er'in, ilçede bir otelde kaldığı ve sabah saatlerinde konakladığı yerden ayrıldığı öğrenildi.

İlker Er'in kesin ölüm nedeni, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Kaynak: AA
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