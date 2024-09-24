Akçakoca Fen Lisesi'nde Yeni Dönem Başladı - Son Dakika
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Akçakoca Fen Lisesi'nde Yeni Dönem Başladı

Yeni ek hizmet binaları açıldı, okul sanal gerçeklik pilot uygulama okulu olarak belirlendi.

24.09.2024 15:19
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Düzce'de Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi'nin ek hizmet binalarının açılışı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü ile hayırsever iş insanı Burhan Özdemir arasında imzalanan protokolle, Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi "Eğitimde Sanal Gerçeklik Pilot Uygulama Okulu" kabul edildi.

Babası Orhan Özdemir adına hayırsever Burhan Özdemir tarafından yenilenerek geçen yıl eğitim öğretim faaliyetine başlayan lisenin bitişiğinde yapılan kütüphane, spor salonu, konferans salonu ve genişletilmiş gerçeklik laboratuvarının açılışı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı törenle yapıldı.

Açılışta konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Özdemir tarafından okulun topyekun yenilenmesinin ardından eğitim gören gençlerin daha verimli ders işleyerek kendilerini geliştirmesi amacıyla konferans salonu, dijital kütüphane, kapalı spor salonu ve genişletilmiş gerçeklik laboratuvarının hizmete alındığını söyledi.

Vali Aslan, "Gerçekten burada yetişecek nesiller, çok farklı bir vizyona sahip olacak. Tüm bu fiziki yapılardan öte öğrencilerin teşvik edilmesi, daha nitelikli eğitim için öğrencilere kol kanat gerilmesi ve mezunların da takip edilecek olması gerçekten anlamlı ve örnek alınacak bir çalışma." dedi.

İş insanı Özdemir de okulda fiziki yeterliliği belirli bir yere getirirken eğitim alanında neler yapabileceklerini düşündüklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Çağımızın gerektirdiği noktada genişletilmiş gerçeklik alanında çalışabileceğimizi öngördük. Sonrasında Bakanlığımızla temasa geçtik. Sağ olsunlar Orta Öğretim Genel Müdürümüz Halil İbrahim Bey'in destekleyici yaklaşımı ve okulumuzun bu alanda pilot okul ilan edilmesi sayesinde motive olduk. Bir yıla yakındır bu alanda çalışmalar geçekleştiriyoruz. Bu küre şeklindeki laboratuvarda belki de dünyada bir ilkin başlangıcını yapıyor ve çocuklarımıza bilim ve keşif yolunda kapı aralıyor olacağız. Çocuklarımız burada 3 boyutlu genişletilmiş gerçeklik yazılımı sayesinde birçok konuyu 3 boyutlu gerçek ortama taşıyarak, deneyerek ve yaşayarak öğrenme imkanı bulacaklar. Bakanlığımızın izni olursa önümüzdeki yıl da bu proje kapsamında nesnelerin dijital ikizi üzerine çalışmayı arzu ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akçakoca Fen Lisesi'nde Yeni Dönem Başladı - Son Dakika

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