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Akdağmadeni'nde Husumetli İki Kişi Trafikte Ateş Açtı - Son Dakika
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Akdağmadeni'nde Husumetli İki Kişi Trafikte Ateş Açtı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, alacak meselesinden husumetli oldukları bir kişiyi trafikte takip eden M.E.Ö. ve F.Ö., kullandığı otomobile ateş açtı. Olay sonucunda yara almadan kurtulan kişi jandarmaya ihbarda bulundu. Şüpheliler tutuklandı.

Akdağmadeni\'nde Husumetli İki Kişi Trafikte Ateş Açtı
15.12.2023 - 12:27,  Güncelleme: 12:28
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YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde, husumetli oldukları N.Ö.'yü trafikte takip edip, kullandığı otomobile ateş açan M.E.Ö. ve F.Ö. tutuklandı.

Olay, Akdağmadeni ilçesinde önceki gün meydana geldi. M.E.Ö. ve F.Ö. alacak meselesinden husumetli oldukları N.Ö.'nün kullandığı otomobili trafikte takip etti. Şüpheliler, N.Ö.'nün aracına seyir halindeyken tabancayla ateş edip kaçtı. Olaydan yara almadan kurtulan N.Ö. jandarmaya ihbarda bulundu. Araçtaki incelemede kurşunların otomobilin arka bagaj kapağı ile sağ kapıyı delerek torpido gözüne isabet ettiği tespit edildi. Jandarmanın çalışmasında yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
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