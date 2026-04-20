Akdağmadeni\'nde Kar Manzaraları

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde nisan ayında karla kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
İlçede etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı 1700 rakımdaki Delihamza mevkisinde etkisini gösterdi.
Karın ardından güzel manzaraların oluştuğu ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?