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Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 'Yılın Kareleri' oylamasında tercih yaptı - Son Dakika
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Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 'Yılın Kareleri' oylamasında tercih yaptı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında yer alan fotoğrafları inceledi ve tercih yaptı. Gültak, farklı kategorilerdeki fotoğraflardan seçim yaparken duygulandığını ve zorlandığını belirtti. Oylamayı değerlendirirken Anadolu Ajansı'na teşekkür etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, \'Yılın Kareleri\' oylamasında tercih yaptı
25.01.2024 - 13:43,
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Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Gültak, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı", "Çevre-Yaşam"da Klebher Vasquez'in "Devin ölümü" adlı fotoğrafına oy veren Gültak, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" başlıklı karesini oyladı.

Gültak, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" adlı eserini seçti.

Oylamayı değerlendiren Gültak, "Deprem ve Gazze kategorilerindeki fotoğraflarda duygulandım, seçerken zorlandım. Her yıl böyle farkındalık yaratılması ve bir fotoğrafla birçok şeyin anlatılması anlamlı. Anadolu Ajansına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Akdeniz, Deprem, Gazze, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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