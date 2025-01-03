Akdeniz\'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem!

AKDENİZ'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Antalya Körfezi'nde saat 16.51'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem özellikle Alanya'da hissedildi. Alanya merkezinde depremi hissedenlerden bazıları, sokağa çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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