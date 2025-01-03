Akdeniz\'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem!

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AKDENİZ'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Antalya Körfezi'nde saat 16.51'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem özellikle Alanya'da hissedildi. Alanya merkezinde depremi hissedenlerden bazıları, sokağa çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.