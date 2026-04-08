Akhisar Belediye Başkanı Kayserili'den Çağlak Festivali'ne Davet

(AKHİSAR) - Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, "Bu yıl 567'ncisini düzenleyeceğimiz Çağlak Festivali'miz için geri sayım başladı. Şehrimize yakışır bir festival coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi festivalimizin güzelliklerini hep birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Akhisar Belediyesi 2026 yılı nisan ayı olağan meclis toplantısı, Kayserili başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis gündemi öncesinde bir konuşma yapan Kayserili, belediye faaliyetleri ve güncel konulara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Kayserili, bahar döneminin spor, sosyal ve kültürel etkinlikler açısından yoğun geçeceğini vurgulayarak, Akhisar'da gerçekleştirilecek önemli organizasyonları paylaştı.

Kayserili, Çağlak Kent Ormanı'nda 17-19 Nisan 2026 tarihlerinde düzenleyecekleri Ferdi Zeyrek Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası'na yaklaşık 500 sporcunun katılacağını belirterek, Türkiye'nin en teknik parkurlarından birinde yapılacak şampiyonaya tüm vatandaşları davet etti.

Kayserili ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenleyecekleri Çocuk Şenliği'nde renkli etkinliklerle hem çocuklar hem de aileler için keyifli ve unutulmaz bir gün yaşatılacağını söyledi.

Çağlak Festivali için geri sayım başladı

Kayserili, Çağlak Festivali'nde hem spor hem de kültürel anlamda zengin bir programla Akhisarlıları beklediklerini belirterek, "Bu yıl 567'ncisini düzenleyeceğimiz Çağlak Festivali'miz için de geri sayım başladı. Festivalimiz kapsamında her yıl olduğu gibi güreşlerden trap atışlarına, futbol ve satranç turnuvalarından çeşitli spor yarışmalarına kadar birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Aynı zamanda birbirinden değerli sanatçılarımızın katılımıyla konserler gerçekleştirecek, şehrimize yakışır bir festival coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi festivalimizin güzelliklerini hep birlikte yaşamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayserili, devam eden projelere de değinerek, şunları söyledi:

"Üç büyük projemizden biri olan Engelli Merkezimizin yapımını tamamladık. Bu ay içerisinde hizmete açarak özel gereksinimli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak önemli bir adımı daha atmış olacağız. Kapalı spor salonumuzda yapım ihalesine çıktık. Sağlık ocağı projemizde de kaba inşaat bitme aşamasında, ince işçiliğe geçeceğiz. Çalışmalarımız hızla devam ediyor ve önemli bir ilerleme kaydettik. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir projemizin daha yapımına başladık. Gölet alanımızda 'Hasan-Sevim Şahin Gençlik Kütüphanesi' adını verdiğimiz projemizin temelini attık. İçerisinde çocuk kütüphanesi, etüt alanı, sosyal ve sportif alanların yer alacağı bu proje ile gençlerimize modern ve nitelikli bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Şimdiden tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Merkez Çarşı'ya yeni soluk: Katlı Otopark Projesi başlıyor

Kayserili, şehir merkezindeki otopark sorununa çözüm getirecek projeyi de duyurarak, "Vatandaşlarımızın uzun süredir merakla beklediği ve şehir merkezindeki otopark sorununa önemli ölçüde çözüm getireceğine inandığımız Merkez Çarşı'daki kazı alanında yapımına başlayacağımız, katlı otopark projemizde dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz. Daha düzenli ve nefes alan bir şehir hedefiyle attığımız bu adımın çarşımıza yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Buradan tekrar açıklayalım, alanda yapılacak çalışmalarda öncelikle tarihi alanlarımız koruma altına alınacak ve restorasyonu yapılacak. Yani tarihi alana bir zarar vermeden üzerinde projemizi hayata geçireceğiz. Şehir merkezimizin en büyük sorunu olan otopark sorununa da bu şekilde bir çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Kayserili'nin konuşmasının ardından gündem maddeleri tek tek görüşülerek, karara bağlandı.