Sivas'ın Akıncılar ilçesine AFAD tarafından lojistik depo kuruldu.
Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, AFAD Sivas İl Müdürlüğü tarafından kurulan depoda inceleme bulunarak bilgi aldı.
AFAD lojistik deposunun Erzincan, Tokat, Sivas, Gümüşhane illerine hizmet vermek amacıyla kurulduğunu belirten Sevinç, "Lojistik depomuz 1200 deprem çadırı, 500 konteyner ve 5 bin battaniye kapasitesine sahip olacak." dedi.
Sevinç, lojistik deponun olağanüstü durumlarda ve afetlerde bölgeye hizmet vereceğini ifade etti. ???????
Son Dakika › Güncel › Akıncılar’a AFAD Lojistik Deposu Kuruldu - Son Dakika
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