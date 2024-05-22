AKP Sözcüsü Çelik: İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıma kararı memnuniyet vericidir - Son Dakika
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AKP Sözcüsü Çelik: İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıma kararı memnuniyet vericidir

AKP Sözcüsü Çelik: İspanya, Norveç ve İrlanda\'nın Filistin\'i tanıma kararı memnuniyet vericidir

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Çelik ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Galant için 'yakalama kararı' başvurusunu olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

22.05.2024 18:50
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(ANKARA) - AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıma kararını, "Memnuniyet vericidir. Üç ülke de tarihin doğru tarafındadır. AB'nin tümü Filistin'i tanımalı" sözleriyle değerlendirdi. Çelik, UCM Savcısı'nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant için 'yakalama kararı' başvurusuna ilişkin de, "Umarız ki mahkemenin ön yargılama dairesi talebe uygun karşılık verir, insanlık vicdanı adına, uluslararası hukuk adına, hakkaniyet adına ve tarihin doğru yerinde durmak adına tutuklanma kararı çıkar. Gecikmiş bir talep de olsa bizim için olumludur" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde dış politikada sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun bir mesaisi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'nın birliğinin korunması noktasında herkesin yüksek bir hassasiyetle ve sorumlulukla davranması gerektiğini ifade ettiler" dedi.

" İran'a taziyelerimizi sunuyoruz"

Çelik, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatına kaybetmesine ilişkin ise "İran devletine ve kardeş İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Bu zor günlerinde kardeş İran'ın yanındayız. Bugün de Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Dışişleri Bakanımız cenaze törenine katılacaklar. Kaza yerini Akıncı İHA tespit etti. Akıncı İHA zorlu koşullarda bir uçuş gerçekleştirerek merhum şahsiyetlerin yerini tespit etti" diye konuştu.

"Gecikmiş bir talep de olsa bizim için olumludur"

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim A. A. Khan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant için 'yakalama kararı' başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Netanyahu'nun tutuklanması için karar talebi önemlidir. Bu talep Netanyahu ve bakanları doğrudan savaş suçlarından sorumludurlar. Burada umarız ki mahkemenin ön yargılama dairesi talebe uygun karşılık verir, insanlık vicdanı adına, uluslararası hukuk adına, hakkaniyet adına ve tarihin doğru yerinde durmak adına tutuklanma kararı çıkar. Başsavcı kararındaki nitelikli değerlendirmeler de çok önemli. Sivillerin aç bırakılması, kasten eylemlerde bulunulmasının altını çiziyor, savaş suçu işlendiğini ifade ediyor. Bütün eylemlerin Netanyahu'nun ve hükümeti tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Gecikmiş bir talep de olsa bizim için olumludur."

"3 ülkenin Filistin'i tanıma kararı memnuniyet vericidir"

Ömer Çelik; İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıma kararı değerlendirerek, "Memnuniyet vericidir. 3 ülke de tarihin doğru tarafındadır. AB'nin tümü Filistin'i tanımalı. ABD'den duymamız gerekenleri duyuyoruz" dedi.

"Toplumda zıt talepler var"

Ömer Çelik açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, TBMM gündemine gelmesi beklenen hayvan haklarıyla ilgili kanun teklifi taslağına ilişkin ise "Bu adı üstünde taslak. Toplumda zıt talepler var. Henüz üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi planlanıyor. Çalışma henüz tamamlanmadı" diye konuştu.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni yürürlüğe giren "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği"ni ilişkin soruları şöyle yanıtladı:

"Tüzük kaldırılıp yönetmenliğe çevrilince gündem oldu. Bu da olağan bir durum. Daha önceki seferberlik tüzüğü 1990 yılında hayata geçmişti. Bizim 2011 yılından itibaren değişen savaş koşulları ve teknolojileri etrafında bu tip belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Burada stratejik olan şudur. Savaş durumunda bütün milli güç unsurlarının TSK'ya destek verecek şekilde koordine edilmesi esastır."

Kaynak: ANKA

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