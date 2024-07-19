Akran Zorbalığından Kurtulan Çocuk Doktor Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Akran Zorbalığından Kurtulan Çocuk Doktor Olmayı Hedefliyor

Akran Zorbalığından Kurtulan Çocuk Doktor Olmayı Hedefliyor

Ağrı'da akran zorbalığından dolayı okulu bırakan ve Erzurum Şehir Hastanesi'nde ameliyatla kamburundan kurtulan çocuk, eğitimine devam edip doktor olmayı hedefliyor. Yusuf Yalçın, omurga eğriliği nedeniyle akran zorbalığına maruz kalmış ve okulu terk etmek zorunda kalmıştır. Babasıyla Erzurum Şehir Hastanesine gelen Yusuf'a burada kambur (kifoz) tanısı konulmuş ve başarılı bir operasyonla omurga düzeltilmiştir. Yusuf, şimdi sağlığına kavuştuğu için doktor olmayı hedeflemektedir.

19.07.2024 12:45
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Ağrı'da akran zorbalığından okulu bırakan ve Erzurum Şehir Hastanesi'nde ameliyatla kamburundan kurtulan çocuk, eğitimine devam edip doktor olmayı hedefliyor.

Ağrı'da çobanlık yapan Maksut Yalçın, solunum sıkıntısı ve bel ağırsı şikayetleri olan oğlu Yusuf'u 5 yıl önce tedavi için götürdüğü çeşitli merkezlerden bir sonuç alamadı.

Zamanla omurga eğriliği ilerleyen ve kamburluğu yüzünden akran zorbalığına maruz kalan 15 yaşındaki Yusuf Yalçın, 8. sınıfta okulu terk edip yaşamını evde ve babasıyla çobanlık yaparak sürdürmeye başladı.

Babasıyla bir süre önce Erzurum'un Horasan ilçesine çobanlığa gelen ve solunum sıkıntısı çeken Yalçın, rahatsızlanınca Erzurum Şehir Hastanesine getirildi.

Burada hastanenin ortopedi uzmanı Dr. Basri Pür'e yönlendirilen Yalçın'a kambur (kifoz) tanısı konuldu.

Omurga bölgesinde 78 derece eğrilik vardı

Pür ve ekibince yaklaşık 8 saat süren operasyonla omurga bölgesindeki 78 derece eğrilik düzeltilen Yusuf, eğitimine devam edip doktor olmak istiyor.

Dr. Basri Pür, AA muhabirine, Yusuf'un omurga eğriliğinin doğuştan geldiğini, ailenin bu eğriliği çocukluk yaşlarında fark etmediğini söyledi.

Hastayı ekipçe ameliyata aldıklarını ifade eden Pür, "Estetik açıdan kambur duruş hastayı rahatsız ediyor ve bu durum aynı zamanda solunum fonksiyonlarını etkileyen bir hastalıktı. Ameliyatını yaptık, güzel geçti. Ameliyatının 1. gününde hastamız ayağa kalktı, ağrıları tamamen geçti." dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde bu ameliyat ilk kez yapıldı

Pür, bu tarz ameliyatların önemli ve büyük olduğuna dikkati çekerek, teknolojik ve tıbbi cihaz anlamında üst seviyede donatılan Erzurum Şehir Hastanesinde bu operasyonun ilk kez yapıldığını anlattı.

Çocuğun sırt bölgesinde 78 derece öne doğru kamburluk olduğunu kaydeden Dr. Pür, "Normal insanlarda bu 20-40 derecedir. 78 derece olması Yusuf'u rahatsız ediyordu. Cerrahi müdahaleyle eğriliği düzelttik. Ameliyatın 5. gününde hastayı taburcu ettik." ifadelerini kullandı.

Pür, 8 saat süren operasyonda boyun kemiğinden bel kemiğine kadar vidalarla düzeltme yaptıklarını anlatarak, düzletme işlemi için omurga kemiklerinin bazı kısımlarının kesilip çıkarıldığını dile getirdi.

Omurga hastalığında erken tanıyla ameliyata gerek kalmadan tedavinin mümkün olduğuna işaret eden Pür, "Yusuf geldiğinde, 'hocam çok ağrım var, nefes almakta problem yaşıyorum ama benim için en zor olan akran zorbalığı, arkadaşlarımın, çevredekilerin sürekli kambur diye lakap takması, dalga geçmesi' diyerek ameliyat olmak istediğini ifade etti. İnşallah omurga ameliyatları yapan doktor olur. Düzeltme çubuklarıyla operasyonu gerçekleştirdik. Bu ameliyatı özelde yaklaşık 1 milyon TL'den aşağı yapmazlar ama şehir hastanemizde ücretsiz yapılmakta." diye konuştu.

"Arkadaşlarım 'kambur' diye dalga geçiyordu o yüzden okula gitmedim"

Yusuf Yalçın da kamburluğu yüzünden okula gidemediğini ve spor yapamadığını belirtti.

Doktoru sayesinde şimdi çok mutlu olduğunu söyleyen Yalçın, "Hedefim Basri hoca gibi doktor olmak. Oyun oynarken yürüyemiyordum, nefesim tutuluyor, gözlerim kararıyordu. Arkadaşlarım 'kambur' diye dalga geçiyordu o yüzden okula gitmedim, hep evdeydim. Şimdi sağlığıma kavuştum, doktor olacağım ve hedeflerimi gerçekleştireceğim." diye konuştu.

Baba Maksut Yalçın, Erzurum'a çobanlık için geldiklerini ve oğlunun ani rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurduklarını ifade ederek, Dr. Basri Pür başta olmak üzere tüm doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör de şehir hastanesinin tecrübeli hekim kadrosuyla Türkiye'nin en iyi hizmet veren hastaneleri arasında sınıflandırıldığını vurgulayarak, ameliyatı yapan Pür ve ekibine teşekkür etti, hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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