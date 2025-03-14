Aksa'ya Kısıtlı İzin, Cuma Namazında Az Katılım

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te ramazan ayının ikinci cuma namazını sadece 80 bin Filistinli kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 80 bin kişi ramazan ayının ikinci cuma namazında Mescid-i Aksa'da saf tuttu.

Ramazan ayının ikinci cuma namazında geçen yıl 120 bin kişi, bir önceki yıl 2023'teyse 250 bin kişilik cemaat olmuştu. Bugünkü sayı ise son iki yılın en düşük sayısı olarak kayıtlara geçti.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'dan gelecek Filistinlilere hem yaş hem kota sınırlaması getirmesinin Mescid-i Aksa'daki az sayıya neden olduğu değerlendiriliyor.

İsrail polisi, sabah saatlerinden itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs çevresinde Mescid-i Aksa'ya açılan Eski Şehir bölgesinde geniş bir alanda konuşlandı, çok sayıda kontrol noktası kurarak bazı Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı, üst aradı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'e 3 bin polis sevk edildiği belirtildi.

Batı Şeria'daki Filistinlilere "engel, kısıtlama, akşam geri dönme" şartı

İsrail makamları ramazanın başında, Batı Şeria'dan 50 yaş üstü kadın, 55 yaş üstü erkeklerden sınırlı sayıda kişinin gelmesine izin verileceğini açıklamıştı.

İsrail basını, Batı Şeria'dan 10 bin Filistinlinin Aksa'ya gitmesine müsaade edileceğini bildirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'dan gelen Filistinliler, Aksa'ya ulaşırken kontrol noktalarında beklemek zorunda kaldıklarını, çok sayıda kişinin yaşı uygun olmasına rağmen geri çevrildiğini ve kendilerine akşam saatlerine kadar Kudüs'ten çıkıp Batı Şeria'ya dönme şartı getirildiğini anlattı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki bölgelerden gelenlere bir günlük izin kartı çıkardığını, bunun için 250 İsrail şekeli (yaklaşık 2 bin 500 TL) ödediklerini aktaran Filistinliler, akşam 17.00'ye kadar kontrol noktalarında geri dönüş için parmak basmaları gerektiğini dile getirdi.

Filistin'in Tulkerim kentinden bir yıl aradan sonra Aksa'ya gelen Selahaddin Cani, AA muhabirine, kutsal mekana yolculuğun zorlu geçtiğini, birden fazla kontrol noktasından geçerek buraya gelebildiklerini anlattı.

Batı Şeria'dan gelenlere sadece "sabah 5'ten akşam 5'e kadar izin verildiğini" kaydeden Cani, "Yaşlı kadınlara bile izin vermediler. Sadece 10 bin kişiye izin verildi. Çok sayıda kişi kapılardan geri çevrildi." diye konuştu.

Cani, şunları kaydetti:

"Müslümanların ilk mescidi, İslam'ın en kutsal mekanlarından Aksa'ya gönülden bağlıyız. Aksa gökyüzüne açılan kapı, burası Miraç'ın gerçekleştiği yer. Bizler buraya dinimizle bağlıyız. Büyük, küçük herkesin buraya gelmesini burada ibadet edebilmesini istiyoruz."

Beytüllahim'den gelen Nadiye Hacace de geçen yıldan sonra ilk defa Aksa'ya gelebildiğini, "hep özlediklerini, gelmek istediklerini" belirterek "Bin bir meşakkatle geldik. Hep yeni katı kısıtlamalar var. (İsrail askerleri) Yoldan karıncanın geçmesine izin vermiyorlar. Çantanda mendil varsa onu bile arıyorlar." dedi.

İftar için kalmalarına izin verilmediğine dikkati çeken Hacace, "Burada iftar yapmak istiyoruz, bu yasak. Cuma namazını kılıp döneceğiz. Ramazan bizim için Aksa'ya gelebilmek için tek şansımız. Başka zaman izin yok." diye konuştu.

Filistinli kadın, "Aksa'ya vardığımızdaki duygular tarif edilemez. İnsan burada olduğuna inanamıyor." ifadesini kullandı.

Arap ve İslam dünyasına seslenen Hacace, "Filistinlilerin Aksa'ya gelme, burada ibadet hakkının ellerinden alındığını görmeleri, seslerini duymalarını istediğini" söyledi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra ortaya çıkan tabloda, Mescid-i Aksa'da cuma namazına ilişkin kısıtlamalarını ve engellerini artırmıştı.