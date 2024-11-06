Aksakal: Asgari Ücret Yüzde 57,5 Artmalı - Son Dakika
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Aksakal: Asgari Ücret Yüzde 57,5 Artmalı

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, asgari ücretin 2024'te 26.778 lira olması gerektiğini açıkladı.

06.11.2024 13:41
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(TBMM) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alan karar vericilerin yanında çalışanların hiçbiri asgari ücretle çalışmıyor. Böyle bir çarpıklık da söz konusu. En yalın haliyle baktığımızda yıl sonu itibariyle 2024 enflasyonunun yüzde 45 olacağı ve 2025 yılı enflasyon beklentisinin de yüzde 25 olduğu değerlendirilip bütün bu gerekçeler göz önüne alınarak yapılacak çalışmalar neticesinde belirlenecek asgari ücret rakamının, 2024 yılında uygulanan asgari ücret tutarının yüzde 57,5 oranında artırılarak net 26.778 lira olması gerektiği düşüncesinde olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin gerçek gündeminin, gerek pandemi döneminin, gerekse 6 Şubat büyük deprem felaketlerinin açtığı büyük yaraların tedavisi ve milletçe yaşanan zararların telafi edilmesi olduğunu belirten Aksakal, şunları söyledi:

"Bunları ancak, özellikle ve öncelikle tarımsal üretimimizi artırarak, turizm gelirlerimizi çoğaltarak sağlayabiliriz. Devlet, terör örgütüyle mücadelesini elbette yapacaktır, bu devletin işidir. Siyaset kurumunun da ülkenin kalkınması yolundaki çalışmalara katkı veren görünümde olması gerekir. Ama ne yazık ki bunu henüz görebildiğimizi söyleyemeyiz. Devlet terörle mücadele ederken, başta bölücü örgüt PKK'nın Meclis'teki temsilcileri ve beraberlerinde onların değnekçiliğini yapan ana muhalefet partisi ve saz arkadaşları bir koro halinde küresel emperyalist sisteme hizmette sınır tanımaksızın faaliyetlerine devam etmektedirler. İşte önceki gün hep birlikte gördük. Mardin'de devletin ortaya koyduğu kayyum kararına sözde itiraz adına orada PKK'nın siyasi temsilcileriyle HDP otobüsü üzerinde el ele tutuşup, ardından Atatürk'ün ve Ecevit'in gölgesine sığınmanın dayanılmaz hafifliğini hep birlikte ibretle izliyoruz.

"DSP'nin ak güvercinli mavi bayrağı altında toplanmaya davet ediyorum"

HDP eş başkanı zat kendi yandaşlarından oluşan topluluğa hitaben 'Seyid Rıza ne yaptıysa, Şeyh Said ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sekineler ne yaptıysa' aynısını yapacaklarını açıkça ilan ediyor ve CHP Genel Başkanı bu sözleri sarf eden emperyalist uşağıyla aynı otobüsün üzerinden başka güzellemeler yapıyor. Umarsız savruluşların, öğretilmiş çaresizliklerin pençesinde kendilerini o kadar kaptırmışlar ki, PKK terör örgütü ile organik bağları tespit edilenleri 'barış güvercini' olarak niteleyebilecek kadar gözü dönmüş bu kişiler, hangi merkezden görev aldıkları bizlerce malum bu kişiler bilmelidir ki güvercin hiçbir zaman terörün simgesi olmamıştır! Buradan Sayın Cumhurbaşkanını da uyarmak isterim; bu teröristlerin kökünün kurutulmasına dair ortaya konulan ve ısrarla terörist başını TBMM çatısı altında konuşmaya davet etme yönteminin de sorunu çözmek yerine düğümün üstüne düğüm atılmasına sebep olacağını hatırlatıyorum.

Buradan, milletin Meclisinden açıkça çağrı yapıyorum; Türkiye sahipsiz değildir. Bu rezaleti içine sindiremeyen, kendilerini gerçekten Atatürk ilkelerine ve laik Cumhuriyete bağlı gören, bu topraklar üzerinde yaşayan ahalinin tümüne birden Türk Milleti denildiğini benimseyen ve bu ülkenin vatanı ve milletiyle asla parçalanamayacağına yürekten inanan, hangi partiye mensup olursa olsun tüm yurtseverleri DSP'nin ak güvercinli mavi bayrağı altında toplanmaya davet ediyorum."

"Açlık sınırının 21 bin liralara dayandığı bir ortamda elbette yeterli değildir"

Asgari ücretle ilgili zam tartışmalarına da değinen Aksakal şunları söyledi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alan karar vericilerin yanında çalışanların hiçbiri asgari ücretle çalışmıyor. Böyle bir çarpıklık da söz konusu. Bugün hiçbir kamu kurumunda, ne genel idarede ne de yerel yönetimlerde 17 bin lirayla çalışan işçi yok. Asgari ücretle çalışanların büyük çoğunluğu serbest piyasada iş yapan küçük esnaf veya işletmelerin bünyesinde faaliyet gösteriyor. Ama bu komisyonda bunları temsil edecek kimse de yok. Dolayısıyla bu durumda en büyük sorumluluk doğal olarak, toplumsal düzeninin sorumluluğunu üzerinde taşıyan siyasi iktidara, yani Sayın Cumhurbaşkanına düşüyor. Asgari ücrete Temmuz ayında herhangi bir iyileştirme yapılmadı fakat bugün geldiğimiz noktada 17 bin liranın alım gücü 11 bin lira düzeyine kadar indi. Yılbaşına kadar geçecek sürede seyreden enflasyonla bu rakamın 10 bin lira seviyesine ineceği konusunda bir fikir ayrılığı olacağını düşünmüyorum. En yalın haliyle baktığımızda yıl sonu itibariyle 2024 enflasyonunun yüzde 45 olacağı ve 2025 yılı enflasyon beklentisinin de yüzde 25 olduğu değerlendirilip bütün bu gerekçeler göz önüne alınarak yapılacak çalışmalar neticesinde belirlenecek asgari ücret rakamının, 2024 yılında uygulanan asgari ücret tutarının yüzde 57,5 oranında artırılarak net 26.778 lira olması gerektiği düşüncesinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu tatmin edici bir ücret midir diye soracak olursanız, açlık sınırının 21 bin liralara dayandığı bir ortamda elbette yeterli değildir.

"Amerikan halkı için, elbette beraberinde dünya düzeni adına hayırlı olmasını diliyorum"

ABD başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Donald Trump'ı tebrik eden Aksakal, "Özellikle kampanyası sırasında ortaya koyduğu, bugün Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına, katliamlara ve soykırıma son vereceğine, Ukrayna- Rusya savaşının sonlandıracağına dair vaadlerini en kısa zamanda gerçekleştirmesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aksakal: Asgari Ücret Yüzde 57,5 Artmalı - Son Dakika

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