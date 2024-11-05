Aksakal\'dan Ecevit\'in Kabrine Ziyaret

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret etti.

Aksakal, vefatının 18. yılında merhum Başbakan Bülent Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

Burada yaptığı konuşmada Aksakal, Türk siyasal hayatında uzun yıllar ön plana çıkan, başarılı ve entelektüel birikime sahip bir politikacı olan Ecevit'in, Türkiye'nin en sancılı, kritik dönemlerinde etkin rol aldığını ve daima cesur bir politikacı olduğunu söyledi.

Küresel sistemin dayatmasıyla akıbeti meçhul bir dönemin yaşandığına dikkati çeken Aksakal, "Amerika'nın öncülüğünde, İsrail'in taşeronluğunda, vekalet savaşı şeklinde kurgulanmış yeni Orta Doğu haritası planı tüm hızı ve kararlılığıyla devam ediyor. Senin 25 yıl önce öngördüğün ve elinin tersiyle reddettiğin ama kimseyi inandıramadığımız bu planın yarattığı manzarayı bugün yaşanan can pazarlarıyla canlı canlı izlemek durumunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

DSP'nin "yılmaz neferleri" olarak, Ecevit'in öğretileri ışığında ve gösterdiği yolda inançla ve kararlılıkla yürümeye devam ettiklerini belirten Aksakal, Ecevit'in, "Yurtta barış, dünyada barış" düsturuyla oluşturduğu bölge merkezli dış politikasını, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekse halkın arasında ülkenin ve milletin bekası istikametinden ayrılmadan kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Önder Aksakal, şunları kaydetti:

"Kadim Türk devletine karşı hayal ve hevesleri yeniden depreşen PKK terör örgütünün aramızdaki açık ve maskeli siyasi temsilcileri bugün yeniden ortaya çıkmış, 'Milli sınırlar içinde vatan bölünemez bir bütündür, parçalanamaz' diyerek ulusal kurtuluş savaşımızı yöneten ve kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin bugünkü yöneticileri ne yazık ki bu ülkeyi milletiyle birlikte bölme gayreti içerisindeki PKK terör örgütü yandaşlarıyla el ele görüntü vermektedirler. Değerli Genel Başkanım, şunu bilmenizi isterim ki, senin yolunda, büyük Atatürk'ün ışığında yürüyen demokratik solcular olarak böyle bir plana asla izin vermeyeceğiz. Bu topraklar üzerinde binlerce yıl kardeşçe yaşayan bizler bu kardeşliğimizi sonsuza kadar sürdüreceğiz ve Atatürk'ün bizlere emaneti, kadim Türk devleti ilelebet payidar kalacaktır. Ruhun şad, mekanın cennet olsun."

Konuşmasının ardından Ecevit'in mezarına karanfil bırakan Aksakal ve beraberindekiler, daha sonra merhum CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kabrine de ziyarette bulundu, dua etti.