Aksaray'da 50. Turizm Haftası Etkinlikleri

22.04.2026 16:18
Aksaray'da Turizm Haftası etkinlikleri, Vali Duru'nun katılımıyla Sultanhanı Kervansarayı'nda yapıldı.

Aksaray'da 50. Turizm Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Sultanhanı Kervansarayı'nda düzenlenen program, Vali Murat Duru ve protokol üyelerinin kortej yürüyüşüyle başladı.

Mehteran takımın konser verdiği programda, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Vali Duru, yaptığı konuşmada, Türkiye ve Aksaray için turizmin çok önemli olduğunu, bu gibi organizasyonlarla bunu bir kere daha hatırlattıklarını söyledi.

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak ise Türkiye'nin en önemli tarihi eserlerinde biri olan Sultanhanı Kervansarayı'nı daha çok tanıtmak gerektiğini belirtti.

Program Vali Duru'nun Sultanhanı Kervansarayı'na bu yıl gelen 25 bininci turistlere hediye vermesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
