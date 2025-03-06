Aksaray'da Obruk Korkusu - Son Dakika
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Aksaray'da Obruk Korkusu

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Aksaray'ın Eskil ilçesinde 7 metre genişliğinde obruk oluştu, halk tedirgin oldu.

06.03.2025 10:20
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Aksaray'da obruk paniği

AKSARAY - Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaklaşık 7 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde obruk oluştu.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Karakol-Şekerler yolu Akraç mevkiindeki boş arazide obruk oluştu. Bir kısmı tarlada bir kısmı da tarla yolunu kapsayan obruğu gören çevre halkı tedirginlik yaşarken, obruğu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Yaklaşık 7 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde olan obruk vatandaşları korkuttu. Obrukla ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi veren vatandaşlar bölgede inceleme ve araştırma yapılmasını bekliyor.

Kaynak: İHA

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