Aksaray'da Obruk Korkusu

Aksaray'da obruk paniği
AKSARAY - Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaklaşık 7 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde obruk oluştu.
Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Karakol-Şekerler yolu Akraç mevkiindeki boş arazide obruk oluştu. Bir kısmı tarlada bir kısmı da tarla yolunu kapsayan obruğu gören çevre halkı tedirginlik yaşarken, obruğu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Yaklaşık 7 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde olan obruk vatandaşları korkuttu. Obrukla ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi veren vatandaşlar bölgede inceleme ve araştırma yapılmasını bekliyor.
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