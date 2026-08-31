Aksaray\'da Patates Fiyatları Düşüyor

TÜRKİYE'de en fazla patates üretilen ilk 10 il arasında yer alan Aksaray'da, 63 bin dekar alanda 228 bin ton patates üretiliyor. İlk hasat döneminde tarladaki kilo fiyatı 25 lira olan patates, son günlerde 10 liraya kadar düştü. Üretici Serhat Karcıoğlu, "10 liraya tarladan çıkan yazlık patates, pazar ve marketlerde 35 ila 40 lira bandında satılıyor" dedi.

Patates üretiminin önemli illerinden olan Aksaray'da, yaz aylarında yetişen patatesler, hasat edilip, market ve pazarlara gönderildi. Bölgedeki üreticiler, tarladaki patates fiyatlarında son günlerde düşüş yaşandığını fakat bu düşüşün market ve pazar fiyatlarına yansımadığını belirtti.

'HİÇ SULAMADAN HASAT DÖNEMİNE GELDİK'

Güzelyurt ilçesi Selime beldesinde patates üreticisi olan Serhat Karcıoğlu, "Bölgemizdeki patates çok kaliteli ve lezzetlidir. Marmara, Karadeniz, Doğu ile Güneydoğu Anadolu'daki illere patates gönderiyoruz. Bunun yanında fabrikalık ürünler gönderiyoruz. Ürettiğimiz patateslere yoğun talep var. Selime beldesinde 6 bin dekar ekim arazimiz var. Bu yıl yağmurun fazla yağmasıyla bereket oldu. Nisan ayında ekim yaptık. Hiç sulama yapmadan hasat dönemine geldik" dedi.

DÜŞÜŞ MARKET ETİKETLERİNE YANSIMIYOR

Karcıoğlu, "Ağustos ayı başında rekolteden ve fiyatlardan da çok memnunduk. Kilosunu 20 ila 25 liraya kadar verdik. Şu an 10 liraya tarladan çıkan yazlık patates, pazar ve marketlerde 35 ila 40 lira bandında satılıyor. Fiyatlar tarlada sürekli düşerken, biz bu indirimi maalesef market etiketlerinde göremiyoruz. Market fiyatlarında da bu düşüşü görürsek, en azından vatandaşlarımızda ucuz ürün almış olur. Çiftçinin beklentisi yüksek fiyatlar değil sadece emeğinin karşılığı almasıdır" diye konuştu.