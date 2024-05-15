Aksaray\'da sınıf öğretmeni okul bahçesinde darbedildi

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Aksaray'da bir sınıf öğretmeni, okul bahçesinde bir kişi tarafından darbedildi. Darp sonucu öğretmenin kolunun kırıldığı ve ameliyat olacağı öğrenilirken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Yenimahalle İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan 56 yaşındaki Aziz Koçak ile 63 yaşındaki M.E. arasında okul bahçesinde tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.E, yanında getirdiği sopayla öğretmen Koçak'ı darbetti.

ÖĞRETMENİN KOLUNU KIRAN SALDIRGAN YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koçak'ın kolunun kırıldığı ve ameliyat olacağı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli M.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"'HAYIRDIR' DEMEYE KALMADAN SOPAYLA BANA VURMAYA ÇALIŞTI"

Öğretmen Koçak, AA muhabirine, derse girmeye kısa bir süre kala bir öğrencinin yanına gelerek, okulun bahçesinde bir kişinin kendisiyle görüşmek istediğini söylediğini anlattı. Derse geç kalmamak için hızlıca okul bahçesinde arabaları park ettikleri alana gittiğini belirten Koçak, "Arabanın arkasından bir anda bir kişi çıktı, göremedim. Eli de arkasındaydı ama öyle sopa veya herhangi bir şey olacağını beklemiyordum. 'Hayırdır' demeye kalmadan sopayla bana vurmaya çalıştı. İlk sopa darbesi koluma, ikincisi de ayağıma geldi. Sopayı tuttum ve sarıldım. Diğer öğretmen arkadaşlar yanımıza geldi ve bizi ayırdılar. Ben zaten şeker hastasıyım, olayın etkisiyle bir hoş oldum, hemen ambulans geldi ve hastaneye getirdiler." dedi.

"BİR HAFTA GEÇMEDEN ŞİDDETİ KENDİ ÜZERİMİZDE GÖRDÜK"

Öğretmen, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Bu insan bizim okuldan bir öğrencinin velisi değil. Daha önce konuştuğumuz ve merhabalaştığımız bir insan. Bir dedikodudan dolayı aramız bozulmuştu. Yani biz daha 4 gün önce öğretmen arkadaşımız için eylem yaptık. 'Öğretmenlerimize şiddete hayır' diye tüm alanlarda haykırdık. Daha üzerinden bir hafta geçmeden şiddeti kendi üzerimizde gördük. 31 yıllık öğretmenim hiç başıma böyle bir olay gelmedi."

İSTANBUL'DA OKUL MÜDÜRÜ, ESKİ ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İstanbul Eyüpsultan'da, 7 Mayıs'ta odasında 17 yaşındaki eski öğrencisi tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polis ekiplerince yakalanan saldırgan Y.K ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.