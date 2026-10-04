Aksaray Eskil'de sular çekilince tuz kütleleri fotoğrafçıları cezbediyor

Tuz Gölü'nün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarındaki bölümünde suların çekilmesiyle oluşan farklı şekillerdeki tuz kütleleri, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Tuz Gölü'nde mevsimsel sıcaklıkların etkisiyle suların azalması sonucu yüzeydeki tuz tabakası kristalleşti. Suların çekildiği alanlarda farklı şekillerde tuz kütleleri oluştu.

Beyaz görüntüsüyle kış mevsimindeki kar örtüsünü andıran doğal oluşumlar, bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Göl yüzeyinde oluşan tuz kütleleri, günün farklı saatlerinde güneş ışığının etkisiyle farklı görüntüler ortaya çıkarırken, ziyaretçiler de tuz tabakasının üzerinde yürüyerek doğal oluşumları yakından görüyor.

"Tuzun üzerinde yürürken adeta karda yürüyormuş hissi veriyor"

Fotoğraf çekmek için bölgeye gelen Nazmi Meral, AA muhabirine, Tuz Gölü'nde farklı doğal güzelliklerin bir arada bulunduğunu söyledi.

Gölü yaklaşık bir aydır takip ettiklerini belirten Meral, "Gerçekten çok güzel fotoğraflar çektik. Doğanın, suyun ve tuzun oluşturduğu manzara çok güzel. Yaklaşık bir aydır burayı takip ediyoruz. Her gelişimizde farklı görüntülerle karşılaşıyoruz. Tekrar tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Tuz tabakasının üzerinde yürümek farklı bir deneyim. Tuzun üzerinde yürürken adeta karda yürüyormuş hissi veriyor. Suyun üzerinde yürüyormuş gibi farklı ve güzel bir görüntü ortaya çıkıyor." diye konuştu.

"Adeta saklı bir cennet gibi"

Yöre halkından Mustafa Güdendede de Tuz Gölü'nü genellikle daha düz ve sulu haliyle görmeye alıştıklarını dile getirdi.

Suların çekilmesiyle göl yüzeyinde farklı şekillerde tuz kütlelerinin oluştuğunu ifade eden Güdendede, "Suların çekilmesiyle oluşan mantar şeklindeki tuz kütleleri gerçekten güzel bir manzara oluşturmuş. Fotoğraf tutkunları için şu anda burada kaçırılmayacak görüntüler var. Tuz Gölü'nün doğal güzellikleriyle birleşen bu oluşumlar kartpostallık manzaralar ortaya çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Yöre halkından Mehmet Meral ise Tuz Gölü'nde farklı bir görüntünün oluştuğunu vurgulayarak, "Adeta saklı bir cennet gibi. Beyaz tuz oluşumları Pamukkale'yi andıran görüntüler oluşturuyor." dedi.

Meral, Tuz Gölü'nün bölge açısından önemli bir doğal değer olduğunu belirterek, herkesi bu güzellikleri görmek için bölgeye davet etti.