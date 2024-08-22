Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde Kadın Polis Adayları Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde Kadın Polis Adayları Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nde Kadın Polis Adayları Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 280 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, polislerin her zaman milletin yanında olacağını vurguladı. Törende ayrıca dönem birincisi ve ilk 5'e giren kadın polis adaylarına plaket ve hediyeleri verildi.

22.08.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 280 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Aksaray Spor Salonu'nda 30. dönem mezunları için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, burada yaptığı konuşmada, hilalin dalgalandığı her yerde polislerin olacağını söyledi.

Anadolu insanının vefalı olduğunu ifade eden Kumbuzoğlu, "Aziz milletimiz, göreve atandığınız her yerde, sizleri de öz evlatları bilip bağırlarına basacaklar. Buna emin olun. Şerefinizle giyeceğiniz ay yıldızlı üniformaların, her zaman ve her yerde, büyük bir saygı gördüğüne şahit olacaksınız." dedi.

Kumbuzoğlu, bu mesleğin polis adaylarına şerefli bir hazine bahşedeceğini, kendilerinin Gaffar Okkan, Fethi Sekin ve Önder Güzel'in üniformalarını giyeceklerini belirtti.

Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay da 1995 yılından itibaren hizmet veren okulun bugüne kadar 14 bin 866 polis memuru mezun ettiğini, 30. dönemde ise 280 kadın polis adayı ile bu sayının 15 bin 146'ya ulaştığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Buket Özbilge mezuniyet yaş kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra ilk 5'e giren kadın polis adaylarına plaket ve hediyeleri verildi.

Polis adayları, mezuniyet sevinçlerini birbirlerine ve ailelerine sarılarak kutladı.

Törene İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz, polis meslek eğitim merkezine adı verilen şehit Önder Güzel'in eşi Yeşim Güzel, protokol üyeleri ve aileler katıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Ali Kumbuzoğlu, aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde Kadın Polis Adayları Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika


07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
22:40 Antalya’da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı Antalya'da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:58 Sisi 4 Eylül’de Türkiye’ye geliyor Dosyasında tek bir konu başlığı var Sisi 4 Eylül'de Türkiye'ye geliyor! Dosyasında tek bir konu başlığı var
13:58 ’’Artık istemiyorum’’ dedi Jose Mourinho’dan takıma ayar ''Artık istemiyorum'' dedi! Jose Mourinho'dan takıma ayar
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:20 Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın
13:16 Bu nasıl vicdansızlık Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi Bu nasıl vicdansızlık! Arabayla husumetlisinin çocuğunu ezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 08:51:24. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde Kadın Polis Adayları Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement