Antalya'nın Akseki ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İsmail Kozlu'nun (32) kullandığı 42 ATF 786 plakalı motosiklet, Manavgat- Konya kara yolu Büyükalan Mahallesi'ndeki kavşakta Hasan Asım Gürses (53) yönetimindeki 07 AGU 736 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçtaki Güzin Gürses ile motosiklet sürücüsü İsmail Kozlu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kozlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, parçalanan motosikletin yerinden kopan hız göstergesinin 130 kilometrede takılı kaldığı dikkati çekti.
Son Dakika › Güncel › Akseki'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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