Akyazı'da bir fabrikanın atıklarını dereye dökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Akyazı'da bir fabrikanın atıklarını dereye dökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Akyazı\'da bir fabrikanın atıklarını dereye dökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın atıklarını dereye döktüğü iddialarına yönelik soruşturma başlattığını duyurdu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan suç duyurusu üzerine, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

07.05.2024 12:39
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Akyazı ilçesinde bir fabrikanın atıklarını dereye döktüğü iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren bir fabrikanın atıklarını dereye döktüğü hususunda bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen suç duyurusuna istinaden sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununun 181'inci maddesi uyarınca "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Soruşturmamız bütün yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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