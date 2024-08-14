Akyazı'da sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Akyazı'da sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Akyazı\'da sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada sebze yüklü kamyon devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

14.08.2024 12:49
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SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Akyazı geçişinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Hasan Y., idaresindeki 81 EP 025 plakalı meyve yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde, yanında yolcu olarak bulunan Aydın A. (51) ise araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile Aydın A.'yı sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Aydın A.'nın ameliyata alındığı ve kolunun kısmen ampute edileceği belirtildi. Devrilen kamyon vinç ile düzeltilerek, olay yerinden çekici ile kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Akyazı'da sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

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