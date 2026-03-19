Ala'dan Afganistan-Pakistan Ateşkesi Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Afganistan ile Pakistan arasında ilan edilen ateşkese ilişkin, "İki ülke arasında diyaloğun güçlenmesine ve karşılıklı güven ortamının tesisine yönelik her türlü diplomatik girişimi desteklemeye hazır olduğumuzu yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan ile Pakistan arasında ilan edilen ateşkes kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bu hayırlı adımın, iki dost ve kardeş ülke arasındaki mevcut ilişkilerin yumuşamasına vesile olmasını temenni eden Ala, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye olarak, bölgedeki barış ve istikrara atfettiğimiz önem doğrultusunda, bu ateşkesin iki ülkenin huzur, güvenlik ve refahına katkı sağlayacak kalıcı bir barış sürecine dönüşmesini bekliyoruz. Bu bağlamda, iki ülke arasında diyaloğun güçlenmesine ve karşılıklı güven ortamının tesisine yönelik her türlü diplomatik girişimi desteklemeye hazır olduğumuzu yineliyoruz."