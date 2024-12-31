Alanya Belediyesi'nden Asansör Güvenliği İçin TSE İle İş Birliği Protokolü Yenilendi - Son Dakika
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Alanya Belediyesi'nden Asansör Güvenliği İçin TSE İle İş Birliği Protokolü Yenilendi

Alanya Belediyesi, asansörlerin güvenli kullanımını artırmak amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile iş birliğini sürdürüyor. Yenilenen protokol ile belediye sınırları içerisindeki asansörlerin periyodik kontrolleri düzenli olarak yapılacak.

31.12.2024 17:58  Güncelleme: 21:46
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(ANTALYA) - Alanya Belediyesi, ilçedeki asansörlerin daha güvenli şekilde kullanılabilmesi amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile iş birliğini sürdürme kararı aldı. Belediye sınırları içerisindeki asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin dört yıllık protokol, yapılan değerlendirmeler sonucunda yenilendi.

Alanya Belediyesi ile TSE arasındaki iş birliği protokolü yenilendi. 4 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği" çerçevesinde hazırlanan protokol, asansörlerin düzenli ve güvenilir kontrollerinin yapılmasını sağlamak için usul ve esasları belirliyor. Daha önce de TSE tarafından yürütülen söz konusu hizmetin devamına karar verildi. Protokol, TSE yetkilisi Hasan Demirtaş ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından imzalandı.

Başkan Özçelik, vatandaşların güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını belirterek, TSE ile süregelen iş birliğinin güvenli yaşam alanları sunma hedeflerine önemli katkılar sağladığını aktardı. Başkan Özçelik, protokolün yenilenmesiyle Alanya'da asansörlerin mevzuata uygun şekilde denetlenmesinin devam edeceğini ve halkın güvenliğinin sağlanacağını belirterek, "Yenilenen protokolün Alanya halkı için hayırlı olmasını temenni ediyor, iş birliğimizin sağladığı faydaların artarak devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Söz konusu protokol kapsamında belediye sınırları içerisindeki tüm asansörler düzenli olarak denetlenecek ve ilgili standartlara uygunluğu sağlanmaya devam edecek. TSE, bu süreçte uzman kadrosu ve teknik desteğiyle hizmet verecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya Belediyesi'nden Asansör Güvenliği İçin TSE İle İş Birliği Protokolü Yenilendi - Son Dakika

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