Alanya'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Alanya'da 3.9 büyüklüğündeki deprem korkuttu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ilçe merkezinde ve yakın 5 mahallede hafif şekilde hissedilirken bazı vatandaşlar korkarak dışarı çıktı.

AFAD verilerine göre Alanya merkezli 3.9 büyüklüğündeki deprem saat 01.36'da yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, sallandıklarını anladıklarında aşağı indiklerini söylediler. Korkutan depremle ilgili herhangi bir hasar yaşanmadığı bildirildi. Deprem Soğukpınar, Orhanköy, Karamanlar, Akdam ve Güneyköy mahallelerinde de hissedildi.