Antalya'nın Alanya ilçesinde açıkta bırakılan ateş düşürücü şuruptan içen 3 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Konaklı Mahallesi'nde 3 yaşındaki P.A.Ö. evinde açıkta bırakılan ateş düşürücü şurubu içti.
Bir süre sonra rahatsızlanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da açıkta bırakılan ateş düşürücü şuruptan içen 3 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?