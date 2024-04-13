Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 58 bin 616 lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde 07 BHZ 048 plakalı otomobiliyle drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü T.Ç'yi durdurmaya çalıştı.
Dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, takip sonunda yakalandı.
Jandarma ekiplerince ifadesinin ardından serbest bırakılan sürücüye 58 bin 616 lira cezası kesildi, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu ve araç 60 gün trafikten men edildi.
Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılacak adli tahkikat dolasıyla T.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan sürücünün aracıyla drift yapması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Drift Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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