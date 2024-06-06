Alanya'da Dünya Çevre Günü etkinliği: Deniz dibinden çöp çıkarıldı - Son Dakika
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Alanya'da Dünya Çevre Günü etkinliği: Deniz dibinden çöp çıkarıldı

Alanya\'da Dünya Çevre Günü etkinliği: Deniz dibinden çöp çıkarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, İHH tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Kızılkule çevresinde deniz dibinden çöp çıkarıldı. Dalgıç ekibi tarafından çıkarılan çöpler, Kızılkule önünde sergilendi. Etkinlikle deniz kirliliğine dikkat çekilerek, çevresel farkındalığın artırılması ve gelecekteki kirliliklerin önlenmesi amaçlandı.

06.06.2024 12:47
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Antalya'nın Alanya ilçesinde "Dünya Çevre Günü" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılkule çevresinde deniz dibinden çöp çıkarıldı.

İnsan Hakları ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte denizde dip temizliği yapıldı.

İHH dalgıç ekibince denizden çıkarılan şişe, metal kutu, plastik ve evsel atıklar Kızılkule önünde sergilendi. İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan, yaptığı açıklamada Dünya Çevre Günü'nde çevresel sorunlara dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Doğayı korumak için hep birlikte çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Başkan, "Etkinlik ile deniz kirliliğinin boyutunu gözler önüne sererek, bu konudaki farkındalığı artırmayı amaçladık. Denizlerimiz ve çevremiz için bir farkındalık oluşturması ve gelecekte bu tür kirliliklerin önüne geçilmesi için gerekli adımların atılmasına katkı sağlamasını umut ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da Dünya Çevre Günü etkinliği: Deniz dibinden çöp çıkarıldı - Son Dakika

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