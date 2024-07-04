Alanya'da firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirtaş Mahallesi'nde devriye görevi esnasında şüphe üzerine bir kişiyi durdu. Kimlik sorgusunda şüpheli kişinin hakkında "hırsızlık" suçundan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. olduğu belirlendi.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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