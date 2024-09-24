Alanya\'da Öğrenciler için Ulaşımda İyileştirme

Güncel

(ANTALYA)- Alanya Belediyesi ile Alanya Özel Halk Otobüsü Kooperatifi yetkilileri bir araya gelerek ulaşım problemini ele aldı. Öğrencilerin sık kullandığı hatlarda iyileştirmeler yapılırken, daha önce 3 olan araç sayısı 5'e çıkarıldı. Ayrıca şehir içi otobüslerinin kalkış süresi 10 dakikadan 5 dakikaya düşürüldü.

Alanya'da üniversite öğrencilerinin ve vatandaşların ulaşım sorunlarını çözmeye yönelik önemli bir adım atıldı. Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Belediye Gençlik Hizmetleri Birim Sorumlusu Aksen Uçaner ve Akdeniz Gençlik Derneği Başkanı Muhittin Alp, Alanya Özel Halk Otobüsü Kooperatifi yetkilileriyle bir araya gelerek öğrenci taleplerini ve ulaşım sorunlarını değerlendirdi. Toplantıda, Alanya Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Tevfik Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Murat Ertekin, mevcut ulaşım sistemini ele aldı.

Kooperatif yetkilileri, hali hazırda uygulanmakta olan ulaşım modelinin dinamik bir sistem olduğunu, sahadaki aksaklıkların sürekli takip edilerek iyileştirmeler yapıldığını belirttiler. Üniversite öğrencilerinin taleplerine yanıt vermek amacıyla çalışmaların hızlandırıldığını vurguladılar.

Toplantıda görüşülen konular arasında, yeni 55 numaralı otobüs hattının öğrenci yoğunluğu nedeniyle genişletilmesi başı çekti. Daha önce 3 araçla hizmet veren 55 numaralı hattın araç sayısı 5'e çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte hattın sefer sıklığı artırılarak öğrencilerin ulaşım sorunları hafifletilmiş oldu. Kooperatif yetkilileri, öğrenci trafiğinin yoğun olduğu güzergahları sürekli gözlemlediklerini ve ihtiyaç duyulan noktalarda sefer sayılarını artırmak için müdahale ettiklerini aktardı.

Alanya Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Tevfik Yılmaz, şehir içi otobüslerin şu anda her 10 dakikada bir kalktığını ancak yarından itibaren bu sürenin 5 dakikaya indirileceğini söyledi. Bu iyileştirmelerin özellikle öğrenci trafiğinin yoğun olduğu saatlerde büyük bir rahatlama sağlayacağını ifade eden Yılmaz, "Ulaşım sistemimiz sürekli güncelleniyor. Sahadaki her aksaklığı tespit ediyor ve çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri ve kooperatif iş birliği, üniversite öğrencilerinin ulaşım problemlerine çözüm getirme konusunda büyük bir adım olarak değerlendirildi. Akdeniz Gençlik Derneği Başkanı Muhittin Alp öğrenciler adına yapılan bu düzenlemelerin memnuniyetle karşılandığını belirtti ve ilerleyen süreçte daha fazla iyileştirmenin yapılmasını umut ettiklerini dile getirdi. Hem kooperatif hem de belediye yetkilileri, öğrencilerin taleplerini dikkate alarak çalışmalarını sürdürecek.