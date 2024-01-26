Alanya\'da restoranda çıkan yangın hasara yol açtı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir binanın giriş katındaki restoranda çıkan yangın hasara yol açtı.

Güllerpınarı Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın giriş katındaki, işletmeye kapalı restoranında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, restoran ile üst katındaki dairede zarara neden oldu.

Polis, restoranda kaldığı öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı.