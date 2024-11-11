Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Alanya\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu 19 yaşındaki Şaban Ocaklı hayatını kaybetti.

11.11.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada, araçtan fırlayan Şaban Ocaklı (19) hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Sugözü Mahallesi Zamanoğlu Caddesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Gazipaşa yönünden Antalya yönüne giden A.A.Y. yönetimindeki 07 NRJ 12 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp, takla attıktan sonra metrelerce sürüklendi. Sürücünün yanında bulunan Şaban Ocaklı çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırlayıp yola savruldu. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şaban Ocaklı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan sürücü A.A.Y. ile yanındaki F.U. ve T.U. ise ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan F.U. ve T.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şaban Ocaklı'nın cenazesi ise Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırılırken, kazaya karışan otomobil çekiciyle olay yerinden alındı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin refüje çarptığı ve Şaban Ocaklı'nın yola fırladığı anlar yer aldı. Takla atan otomobilin kaldırımda park halindeki başka otomobile hafifçe çarptıktan sonra durduğu görüntülere yansıdı. Ayrıca kaza sırasında arkadan gelen başka bir otomobilin takla atan araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kaldırımda park halindeki motosiklete çarptığı da görüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER- KAMERA: Alkın BİRİCİK

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Antalya, trafik, Alanya, Güncel, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:53 Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahisten soruşturma başlatıldı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahisten soruşturma başlatıldı
10:32 Hakem Umut Meler’i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
09:09 El Kassam Tugayları’ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü
00:46 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu
18:28 Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı
18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:25 Galatasaray’ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
17:16 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ’’Öcalan’’ açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye’yi rahatlatır TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ''Öcalan'' açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır
17:15 Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem Küçük çocuğun Atatürk sevgisi duygulandırdı: Ben bu pastayı üfleyemem
17:00 Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran pozisyon
16:48 Netanyahu’nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 11:08:20. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.