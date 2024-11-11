Alanya\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobilin refüje çarpıp takla attığı kazada, araçtan fırlayan Şaban Ocaklı (19) hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Sugözü Mahallesi Zamanoğlu Caddesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Gazipaşa yönünden Antalya yönüne giden A.A.Y. yönetimindeki 07 NRJ 12 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp, takla attıktan sonra metrelerce sürüklendi. Sürücünün yanında bulunan Şaban Ocaklı çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırlayıp yola savruldu. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şaban Ocaklı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan sürücü A.A.Y. ile yanındaki F.U. ve T.U. ise ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan F.U. ve T.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şaban Ocaklı'nın cenazesi ise Alanya Belediyesi Morgu'na kaldırılırken, kazaya karışan otomobil çekiciyle olay yerinden alındı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin refüje çarptığı ve Şaban Ocaklı'nın yola fırladığı anlar yer aldı. Takla atan otomobilin kaldırımda park halindeki başka otomobile hafifçe çarptıktan sonra durduğu görüntülere yansıdı. Ayrıca kaza sırasında arkadan gelen başka bir otomobilin takla atan araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kaldırımda park halindeki motosiklete çarptığı da görüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER- KAMERA: Alkın BİRİCİK