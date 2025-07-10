Alanya'da Turist Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde fenalaşan Alman turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Alman uyruklu Hans Jürgen Helfer (59) odasında rahatsızlandı.
Personelin ihbarı üzerine otele sağlık ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Helfer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Turistin cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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