Alanya İncekum açıklarında denizde oluşan hortum zarara yol açmadan kayboldu

Alanya İncekum açıklarında denizde oluşan hortum zarara yol açmadan kaybolduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya'da yer yer etkili olan yağışın ardından İncekum Mahallesi açıklarında denizde hortum meydana geldi. Kısa sürede etkisini yitiren ve zarara yol açmayan hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında İncekum Mahallesi açıklarında hortum oluştu.
Herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitiren hortum, kentin farklı noktalarından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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