Alanya\'ya 20 Yeni Araç Tahsisi

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İçişleri Bakanlığı tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 20 aracın teslim töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk katıldı.

Kaymakam Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, tahsis edilen araçların arasında yerli üretim TOGG'un da olduğunu belirtti.

Araçların asayiş ve trafik devriyelerinde kullanılacağını anlatan Ürkmezer, ilçenin güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Ürkmezer, Alanya'nın turizm hareketliliğine rağmen en güvenli kentlerden olduğunu vurguladı.