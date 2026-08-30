Alaşehir ve Demirci'de Zafer Bayramı Coşkusu

Manisa'nın Alaşehir ve Demirci ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Alaşehir'de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, şeref defterini imzaladı.

Törenin ardından şehitlik ziyaret edildi, burada saygı atışı yapıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek tarafından dua edildi.

Protokol üyeleri daha sonra şehitlerin mezarına gül bıraktı.

Törenlere Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar ile vatandaşlar katıldı.

Demirci'deki törende, Atatürk Anıtı'na Kaymakam Fatih Bayram, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Uğur ve Belediye Başkanı Erkan Kara tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Asteğmen Fatih Emre Özeskilli günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törenin ardından Kaymakam Bayram makamında tebrikleri kabul etti.

Kaymakam Bayram ve Belediye Başkanı Kara, Milli Mücadele döneminde ilçenin önderlerinden Beyliklerli Mehmet Ağa, Müftü İbrahim Hakkı Efendi, Belediye Başkanı Ethem Fehmi Efendi ve Serdarzade Mustafa Efendi'nin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.