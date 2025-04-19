Alevi Devleti Uyarısı

Haber: Halil YATAR - Kameraman: Uğur DEMİRCİOĞLU

(ANKARA) - İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Suriye'nin Lazkiye kentinde "Fransa ve İsrail destekli bir Alevi devletinin kurulmak istendiğini" öne sürerek, "Hatay sıkıntıya girer. Hatay enfeksiyona açık bir alan haline gelir. Hatay barışı bozulur. Aynı zamanda ileride bizden bir toprak talebi söz konusu olabilir" dedi.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Suriye'de açıklanan geçici hükümette bir Türkmen bakanın atanmadığını kaydeden Çirkin, "Nusayri bakan vardır, Hristiyan bakan vardır, 150-200 bine yakın nüfusa sahip Dürzilerin bakanı vardır. Kürtlerin vatandaşlığı bile söz konusu değilken bakanlıkları vardır" ifadelerini kullandı. Çirkin, şu görüşleri ileri sürdü:

"Suriye'de çok daha büyük bir Lazkiye sorunu var. Oradaki Alevilerin çok önemli sıkıntıları var. Geçtiğimiz haftalarda da bir katliama uğrayan, Suriye Alevisi insanların Türkiye'de Hatay, Adana ve Mersin'de bir milyona yakın akrabası vardır. Oraya, dünya devletleri son derece ilgilidir. Fransa 1920'lerde bir Alevi devleti kurmak istiyordu. Bu gerçekleşmek üzeredir, birtakım faaliyetler başlamıştır. Bu faaliyetlerin bir kısmı Hatay kaynaklıdır, İran ve Fransa etkisi de vardır. Muhtemelen İsrail etkisi olmaması da düşünülemez. Lazkiye'deki vatandaşların can güvenliğinin, huzurunun olmaması da bu çalışmaya çanak tutacak bir ortam sağlamaktadır. Bu durumda Fransa'nın ve diğer devletlerin Hatay davasının başlangıcı aşamasına gelir. Hükümetin politikasızlığı Türkiye'de başta Hatay olmak üzere birçok meseleye yol açacaktır.

Türkiye, oradaki Alevileri korumak, kollamak durumundadır. Buradaki vatadaşların akrabasıdır. Eğer Türkiye koruyup, kollamazsa, buraya başka devletlerin ilgisi alakası olur. Bu da Türkiye'nin felaketi olur. Türkiye Alevilerinden bahsediyorum, Hatay Alevilerinden bahsediyorum, miletine sadık, vatansever insanlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onlara karşı sorumlulukları vardır.

"Hatay enfeksiyona açık bir alan haline gelir"

Eğer Lazkiye'de bir Alevi devletini İsrail, Fransa kurarsa ki -bu İran destekli- olacaktır. Bunlar anlaşmış gibi görünüyor. Hatay sıkıntıya girer. Hem de çok önemli bir sıkıntıya girer. Hatay enfeksiyona açık bir alan haline gelir, Hatay barışı bozulur. Aynı zamanda ileride bizden bir toprak talebi söz konusu olabilir."