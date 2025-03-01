(ANKARA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hedefi demokrasi olan hiçbir müdahaleyi unutmadık. Okullardan atılanları, yemin törenlerinden kovulanları, DGM'lerde yargılananları unutmadık. 28 Şubat'ı unutmadık." dedi.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 Şubat'ı unutmadık" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Hedefi demokrasi olan hiçbir müdahaleyi unutmadık. Okullardan atılanları, yemin törenlerinden kovulanları, DGM'lerde yargılananları unutmadık. 28 Şubat'ı unutmadık. Yıl dönümünde bir kez daha hatırlatıyorum: Darbelere, hukuksuzluklara ve her türden baskıya karşı duracağız."
Son Dakika › Güncel › Ali Babacan: 28 Şubat'ı Unutmadık - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?