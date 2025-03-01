Ali Babacan: 28 Şubat'ı Unutmadık

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(ANKARA)- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hedefi demokrasi olan hiçbir müdahaleyi unutmadık. Okullardan atılanları, yemin törenlerinden kovulanları, DGM'lerde yargılananları unutmadık. 28 Şubat'ı unutmadık." dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 Şubat'ı unutmadık" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hedefi demokrasi olan hiçbir müdahaleyi unutmadık. Okullardan atılanları, yemin törenlerinden kovulanları, DGM'lerde yargılananları unutmadık. 28 Şubat'ı unutmadık. Yıl dönümünde bir kez daha hatırlatıyorum: Darbelere, hukuksuzluklara ve her türden baskıya karşı duracağız."