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Ali Babacan, Konya'da seçim çalışmalarına devam etti - Son Dakika
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Ali Babacan, Konya'da seçim çalışmalarına devam etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'nın Sarayönü, Ilgın, Doğanhisar ve Beyşehir ilçelerini ziyaret ederek seçim çalışmalarına devam etti. Babacan, partisinin seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin aynı zamanda hükümete bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti. Daha sonra Ilgın ve Doğanhisar ilçelerinde vatandaşlarla sohbet eden Babacan, Beyşehir ilçesinde ise partililer tarafından karşılandı ve esnaf ziyaretinde bulundu.

Ali Babacan, Konya\'da seçim çalışmalarına devam etti
23.01.2024 - 20:06,
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Konya'nın Sarayönü, Ilgın, Doğanhisar ve Beyşehir ilçelerini ziyaret etti.

Sarayönü ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışına katılan Babacan, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarının seçilmeyeceğini belirterek, yerel seçimin aynı zamanda hükümete de bir uyarı niteliği taşıyacağını ifade etti.

Babacan, "Yani sadece belediye başkanlarımızı seçmiyoruz. Aynı zamanda merkezi hükümete de sarı kart gösteriyoruz. Yani bu seçimler aynı zamanda iktidara sarı kart gösterme seçimi. İnşallah ülkemiz için hayırlı sonuçlar elde edeceğiz. İnşallah Sarayönü için, bu güzel ilçemiz için, Konya için güzel sonuçlar elde ederiz. Çalışıyoruz, hazırlanıyoruz." dedi.

Babacan daha sonra gittiği Ilgın ve Doğanhisar ilçelerinde de kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti, esnaf ziyaretinde bulundu.

Son olarak Beyşehir ilçesine giden Babacan, burada Otogar Kavşağı önünde partililer tarafından karşılandı.

Babacan, ilçe merkezinde seçim otobüsüyle tur atarak, vatandaşları selamladıktan sonra çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA
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