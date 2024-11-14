Ali Bingöl'ün Adana Kebabı Atölyesi - Son Dakika
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Ali Bingöl'ün Adana Kebabı Atölyesi

Ali Bingöl\'ün Adana Kebabı Atölyesi

69 yaşındaki Ali Bingöl, Adana'da aldığı eğitimle Avustralya'da gerçek Adana kebabı yapacak.

14.11.2024 11:47
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Avustralya'dan gelerek Adana kebabının ustalığı için düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan 69 yaşındaki kasap Ali Bingöl, ailesiyle yaşadığı kıta ülkesindeki iş yerinde tescilli lezzeti en doğru haliyle hazırlayıp müşterilerine sunacak.

Adana'dan 24 yaşındayken Avustralya'ya göç eden Bingöl, kasap dükkanının olduğu Melbourne'de kebap talebi üzerine ustalık eğitimi almak için Adana Ticaret Odasına (ATO) başvurdu.

Bingöl, ATO'nun yapılışı ve doğru malzeme kullanımının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla tescil ettirdiği Adana kebabının usta eğitimi almak için memleketine geldi.

Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası işbirliğiyle düzenlenen "15. Tescilli Adana Kebabı Eğitimi"ne katılan Bingöl, etin hazırlanması, şişe saplanması, pişirilmesi ve sunumunu uygulamalı olarak öğrendi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan Bingöl, sertifika almaya hak kazanan 50 kursiyerden biri oldu.

Avustralya'da kebap yerine köfte yapılıyor

Ali Bingöl, AA muhabirine, Avustralya'da döner dükkanı açarak başladığı iş hayatında kasaplığa yöneldiğini söyledi.

Avustralya'da döner sektörünün yavaşlaması üzerine kebap işletmelerinin ortaya çıkmaya başladığını anlatan Bingöl, "Adana kebabı yapan arkadaşlar çok fakat hiçbiri kebap yapmıyor, köfte yapıyor. Biz bunu en doğru şekilde yapmak için Adana Ticaret Odasına ve Kebapçılar Esnaf Odasına müracaat ettik. Buraya, tescilli Adana kebabı diplomasını alıp Avusturalya geneline yaymak amaçlı geldim." dedi.

Bingöl, kebabın hazırlanışındaki püf noktaları öğrendiğini belirterek, "Birtakım teknik ve gramaj eksikliklerim vardı. Ete ne kadar tuz, biber eklendiğini, kapya biberin hangi mevsimlerde kullanıldığını, yağ oranını bilmiyordum. Sağ olsun şeflerimiz bunları izah ettiler. Çok güzel bilgilendim." ifadelerini kullandı.

Avustralyalıların farklı kültürlerden gelen yemeklere ilgi gösterdiğine dikkati çeken Bingöl, şunları kaydetti:

"Adana kebabı düzgün ellerde bilinçli şekilde Avustralya genelinde dünyaya yayılsın, gerçek bir Adana kebabı yapalım, köfteyi Adana kebabı olarak tanıtmayalım istiyorum. Adana kebabını kasabın içerisinde toptan yapıp marketlere dağıtmak istiyoruz. Günlük pişirmek isteyenler hazır şişlenmiş Adana kebabını alıp evlerinde yapabilecekler. Avustralya'da evler genellikle bahçeli olduğu için akşam üzeri veya hafta sonları her taraftan kebap kokuları gelir. Şimdi tescilli Adana kebabını orada bulundurmak istiyoruz. Ticari açıdan da iyi olacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ali Bingöl'ün Adana Kebabı Atölyesi - Son Dakika

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