 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ali Kuşçu'nun 549. ölüm yıl dönümü - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Kuşçu'nun 549. ölüm yıl dönümü

Osmanlı İmparatorluğu'nda matematik ve astronomi alanındaki çalışmalara canlılık kazandıran Ali Kuşçu, vefatının 549. yılında anılıyor. Kuşçu, Semerkant'ta doğduktan sonra Osmanlı Devleti'nde büyük bir şöhret sahibi oldu. İstanbul'a gelerek astronomi ve matematik alanında çalışmalar yaptı ve dersler verdi. Eserleri arasında astronomi, matematik, dil bilimi ve fıkıh konularında yazılmış eserler bulunuyor.

Ali Kuşçu\'nun 549. ölüm yıl dönümü
16.12.2023 - 11:03,
Abone Ol

Osmanlı İmparatorluğu'nda matematik ve astronomi alanındaki çalışmalara canlılık kazandıran Türk astronom, matematikçi ve dil bilimci Ali Kuşçu, vefatının 549. yılında yad ediliyor.

AA muhabirinin kaynaklardan derlediği bilgiye göre, asıl adı "Alaeddin Ali" olan Kuşçu'nun, doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmemekle beraber 15'inci yüzyıl başlarında Semerkant'ta doğduğu tahmin ediliyor.

Babası, Timur İmparatorluğu'nun sultanı, matematikçi ve astronomi bilgini Uluğ Bey'in kuşçusu olduğu için ailesi "kuşçu" lakabıyla bilinen Ali Kuşçu, Timurlular devrinde Semerkant'ta yetişti ve daha sonra Osmanlı Devleti'nde büyük bir şöhret sahibi oldu.

Kendisi de büyük bir alim olan Uluğ Bey, Kuşçu'ya babası vasıtasıyla tahsil için Maveraünnehir'e giden Kadızade-i Rumi aracılığıyla ders verdi. Kuşçu, matematik ve astronomi alanındaki temel bilgileri Semerkant'ta Uluğ Bey, Kadızade-i Rumi ve Gıyaseddin Cemşid'den aldı.

Alimlerden aldığı derslerden sonra gizlice Kirman'a giden Kuşçu, buradaki ulemaların derslerinde eğitimine devam etti. Kirman'da kaldığı dönemde, "Şerhu't-Tecrid" eserini kaleme alan Kuşçu, bunu Ebu Said Han'a sundu.

Tez mahiye­tinde yazdığı ve ayın şekillerini anlatan Hallü'l-Eşkali'l-Kamer adlı bir de risale kaleme alan Kuşçu, daha sonra Uluğ Bey'in yanına döndü, bu çalışmasını sunduğu hocasının takdirini kazandı.

Kuşçu, Semerkand Gözlemevi'nin müdürü olan Kadızade-i Rumi'nin hayatını kaybetmesi üzerine gözlemevinin başına geçti. Ardından Kuşçu, "Uluğ Bey Zici" adlı kitabın tamamlanmasına yardımcı oldu.

Rasathanede çeşitli çalışmalar yapan Kuşçu, Uluğ Bey tarafından ilmini ilerletmek üzere Çin'e gönderildiği, dönüşünde de dünyanın yüz ölçümünü ve meridyeni hesap ettiği biliniyor.

Fatih Sultan Mehmet'in ısrarıyla 1472'de İstanbul'a geldi

Ali Kuşçu, Uluğ Bey'in 1449'da öldürülmesinden sonra Semerkant'tan ayrılarak, hac maksadıyla Mekke'ye giderken Tebriz'e uğradı. Burada Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'dan büyük ilgi gördü ve elçilik göreviyle Fatih Sultan Mehmet Han'a gönderildi.

Kuşçu, elçilik görevini tamamladıktan sonra, ilminin hayranı olan Fatih Sultan Mehmet'in ısrarıyla 1472'de İstanbul'a geldi

Osman Padişahı Fatih Sultan Mehmet, 1473'te Uzun Hasan'ın üzerine yaptığı seferde yanında götürdüğü Ali Kuşçu'yu, dönüşte Ayasofya Medresesi'ne müderris olarak atadı. İstanbul'da astronomi ve matematik alanındaki çalışmalara canlılık getiren Ali Kuşçu'nun derslerini ilim adamlarının dahi takip ettiği biliniyor.

Matematik ve astronomi alanındaki çalışmalara canlılık getirdi

Osmanlı İmparatorluğunda matematik ve astronomi alanındaki çalışmalara canlılık kazandıran Ali Kuşçu, Fatih Külliyesi'nin ders programlarını Molla Hüsrev'le birlikte hazırlayarak astronomi ve matematik dersleri verdi, İstanbul'un enlem ve boylamını ölçüp çeşitli güneş saatleri yaptı.

İstanbul'un 60 derece olarak belirlenen boylam değerini düzeltip 59 derece, enlemini de 41 derece 14 dakika olarak belirleyen Kuşçu'nun Fatih Camisi'nde güneş saati de bulunuyor.

Ali Kuşçu'nun medreselerde matematik derslerinin okutulmasında önemli rolü oldu. Verdiği dersler çok rağbet gördü ve önemli bilim adamları tarafından da izlendi. Ayrıca dönemin matematikçilerinden Sinan Paşa da öğrencilerinden Molla Lütfi aracılığı ile Ali Kuşçu'nun derslerini takip etti.

İstanbul'da 16 Aralık 1474'te vefat eden Ali Kuşçu, Eyüp Sultan Türbesi civarına defnedildi. Kuşçu'nun yetiştirdiği talebeler arasında torunu Mirim Çelebi ile Molla Lutfi bulunuyor.

Ali Kuşçu'nun eserleri

Ali Kuşçu'nun daha çok şerh haşiye türünden olan eserleri, "Astronomi-Matematik", "Kelam ve Usul-i Fıkıh" ve "Dil-Gramer" olmak üzere 3 grupta toplanıyor.

Kuşçu'nun "Astronomi-Matematik" alanında "Risale fi'l-heye", "Risale fi'l-hisab", "Er-Risaletü'l-fethiyye", "Er-Risaletü'l-Muhammediyye", "Şerh-i Zic-i Ulug Beg" ve Şerhu't-Tuhfeti'ş-şahiyye"; "Kelam ve Usul-i Fıkıh" alanında "Eş-Şerhu'l-cedid ale't-Tecrid" ve "Haşiye ale't-Telvih" eserleri bulunuyor.

"Dil-Gramer" alanında ise "Şerhu'r-Risaleti'l-vaziyye", "Risale fi vazi'l-müfredat", "Unküdü'z-zevahir", "Şerhu'ş-Şafiye li'bni'l-Hacib", "Faide li-tahkiki lami't-tarif", "Risale Ma ene kultü" ve "Risale fi'l-hamd" adlı eserleri yer alıyor.

Ayrıca, nüshaları tespit edilemeyen "Tarihu Ayasofya", "Tefsirü'z-zehraveyn", "Mahbubü'l-hamail", "Risale fi halli eşkali'l-kamer", "Risale fi mevzuati'l-ulum" ve "Meserretü'l-kulub fi defi'l-kürub" adlı eserler de kaynaklarda Kuşçu'ya atfediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Osmanlı Devleti, Ali Kuşçu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Kuşçu'nun 549. ölüm yıl dönümü - Son Dakika


11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09
İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra
11:05
Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:38
Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20
Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03
Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55
İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam

Son Dakika
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu: Bir afra bir tafra
11:05 Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:38 Yok artık Icardi? Son halini görenler gözlerine inanamıyor
10:20 Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?
10:03 Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler
09:55 İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
09:43 Kızılcık Şerbeti'nde ihanete uğrayan Pembe'nin ''Hevesini alıp gelseydin'' demesi tepki çekti
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi
09:14 Saha ortasında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 11:28:14. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Kuşçu'nun 549. ölüm yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement