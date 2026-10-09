Aliyev, BDT zirvesinde 2026 ilk yarısında 8 milyon tonluk transit hacmini açıkladı - Son Dakika
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Aliyev, BDT zirvesinde 2026 ilk yarısında 8 milyon tonluk transit hacmini açıkladı

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Aliyev, BDT zirvesinde 2026 ilk yarısında 8 milyon tonluk transit hacmini açıkladı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BDT zirvesinde ülkesi üzerinden transit taşımacılığın 2026'nın ilk yarısında yüzde 10 artışla yaklaşık 8 milyon tona ulaştığını söyledi. Orta vadeli hedefin Doğu-Batı ve Kuzey-Güney güzergahlarında 15 milyon ton olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesi üzerinden yapılan transit taşımacılığın hacminin 2026'nın ilk yarısında yüzde 10 artarak yaklaşık 8 milyon tona ulaştığını belirterek, orta vadeli hedeflerinin Doğu-Batı ve Kuzey-Güney güzergahlarının her birinde Azerbaycan üzerinden gerçekleştirilen yük taşımacılığını 15 milyon tona çıkarmak olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kenti yakınlarındaki Avaza bölgesinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi kapsamında liderlerin dar katılımlı toplantısında konuştu.

Aliyev, BDT'nin bu yıl 35. yılını kutladığını belirterek, topluluğun, yıllar içinde siyasi diyaloğun desteklenmesi, karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin geliştirilmesi ve ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan bir platform olarak kendini kanıtladığını ifade etti.

Ülkesinin modern ulaşım ve lojistik altyapısını neredeyse sıfırdan kurduğunu vurgulayan Aliyev, Azerbaycan'ın bölgenin başlıca ulaşım merkezlerinden biri olarak konumunu sürekli güçlendirdiğini ve Kuzey-Güney ile Doğu-Batı uluslararası koridorları boyunca güvenilir transit sağladığını belirtti.

Aliyev, "2026 yılının ilk yarısında Azerbaycan üzerinden geçen transit taşımacılığının hacmi yüzde 10 artarak yaklaşık 8 milyon tona ulaştı. Orta vadeli hedefimiz, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney güzergahlarının her birinde Azerbaycan üzerinden gerçekleştirilen yük taşımacılığını 15 milyon tona ulaştırmaktır." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın 2027'de BDT'ye eş başkanlık yapma kararını destekleyen ülkelere teşekkür eden Aliyev, bunu Azerbaycan'a duyulan yüksek güvenin göstergesi olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Aliyev, Azerbaycan'ın 2028'de BDT dönem başkanlığını üstlenmeye ve aynı yıl sonbaharda BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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