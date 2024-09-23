Aliyev: Ermenistan Silahlanıyor - Son Dakika
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Aliyev: Ermenistan Silahlanıyor

Aliyev: Ermenistan Silahlanıyor

Aliyev, Ermenistan'ın Fransa'dan silah aldığını ve bunun ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı.

23.09.2024 13:48
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun savaş yeteneğinin artırıldığını ve gerekli düzeyde teçhizat ikmalinin sağlandığını belirterek " Ermenistan, Fransa'dan ücretsiz silah alıyor. Bu çok ciddi konudur. Ermenistan'ı silahlandıranlar, bundan sonra yaşanacak olayların doğrudan sorumlusu olacaklarını bilmelidirler." dedi.

Aliyev, 7. Dönem Azerbaycan Milli Meclisinin ilk oturumuna katılarak konuşma yaptı.

2. Karabağ Savaşı ve antiterör operasyonu sonucunda Azerbaycan'ın egemenliğinin tam olarak yeniden tesis edilmesinin ülke için yeni fırsatlar ve yeni ufuklar açtığını belirten Aliyev, son 3-4 yılda ülkenin uluslararası konumunun daha da güçlendiği kaydetti.

Aliyev, ülkenin önündeki görevlerden bahsederek "Bir numaralı görevimiz askeri gücümüzü artırmaktır. Her ne kadar 2. Karabağ Savaşı ve antiterör operasyonu geride kalsa da dünyada yaşanan süreçler, yeni çatışma ve savaşların oluşması, etrafımızda gerilimin artması ve Ermenistan'daki intikamcı eğilimler bizi sürekli bu alana dikkat etmemizi zorluyor." şeklinde konuştu.

Ermenistan'da sadece marjinal siyasi unsurların değil mevcut yönetimin de intikam düşüncesi içerisinde bulunduğunu belirten Aliyev, "2. Karabağ Savaşı ve antiterör operasyonunun sonuçlarını kabullenmek istemiyorlar. Görünüşte kabullendiklerini söyleseler de politikaları ve eylemleri bunun tam tersini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Zaferimizi hazmedemeyen bazı dış güçler bize karşı yeni planlar hazırlıyor. Medya kampanyasının, karalama ve iftira kampanyalarının amacı budur. Bu konuyu gündemde tutmak ve bir gün Azerbaycan'ın tökezlemesi, zayıflaması durumunda bize karşı bu çirkin eylemlerin yeniden başlayacağı umuduyla yaşamak. Azerbaycan hükümeti bunu biliyor, kamuoyunun da bunu bilmesi gerekiyor. Bu nedenle gevşeme şansımız yok." dedi.

Azerbaycan'ın askeri gücüne değinen Aliyev, "2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki dönemde askeri gücümüzü büyük ölçüde artırdık. Özel kuvvetlerin sayısı artırıldı. Komando birlikleri oluşturuldu. Onların da sayısı her geçen yıl artıyor. Ordumuzun savaş yeteneği artırıldı, gerekli düzeyde teçhizat ikmali sağlandı. Ermenistan ve onun arkasındaki herhangi bir ülke, bizimle şantaj ve ültimatom diliyle konuşmanın mümkün olmayacağını bilmelidir. Biz her türlü yanıtı vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Azerbaycan'ın savunma sanayisinden de bahsederek, "Tüm savunma sanayisi fabrikalarımızda büyük çaplı modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Yeni teçhizat, makine, silah ve mühimmat üretiliyor. Pek çok yabancı ortakla yeni üretim tesisleri oluşturuldu ve önümüzdeki birkaç yılda savunma sanayimiz daha da büyüyecek. Bugün Azerbaycan onlarca ülkeye savunma sanayisi ürünleri ihraç ediyor." bilgisini paylaştı.

Ermenistan sınırını güçlendirdiklerini bildiren Aliyev, "Ermenistan'dan her an bir provokasyon beklenebilir. Ermenistan hem silahlanıyor hem de bazı büyük devletlerle ortak tatbikatlar yapıyor. Batılı ülkelerden Ermenistan'a silah ve mühimmat gönderiliyor. Yani bazı Batılı ülkelerin Ermenistan'ı aleyhimize çevirme planları ortadadır. Elbette onları Ermeni halkı ilgilendirmiyor. Onlar için Ermeni halkı, Azerbaycan'ı sürekli baskı altında tutmak, Azerbaycan'a ve diğer komşularına tehdit kaynağı oluşturmak ve böylece kendi çıkarlarını güvence altına almak için sadece bir araçtır." diye konuştu.

Aliyev, barış sürecinde Ermenistan'ın süreci bilinçli şekilde uzattığını ve zaman kazanmak istediğini belirterek "Ermenistan, Fransa'dan ücretsiz silah alıyor. Bu çok ciddi konudur. Ermenistan'ı silahlandıranlar, bundan sonra yaşanacak olayların doğrudan sorumlusu olacaklarını bilmelidirler. Azerbaycan'a karşı resmi toprak iddialarına son verilmesi gerekiyor. Ermenistan Anayasası değiştirilmeli, AGİT Minsk Grubu feshedilmelidir." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Güvenlik, Politika, Güncel, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliyev: Ermenistan Silahlanıyor - Son Dakika

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