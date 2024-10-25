Aliyev: Ortak Anlayış için Çabalar Sürüyor - Son Dakika
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Aliyev: Ortak Anlayış için Çabalar Sürüyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BRICS oturumunda iklim değişikliği ve güvenlik konularında işbirliği vurguladı.

25.10.2024 00:44
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- Aliyev: "İklim değişikliği, küresel güvenlik, hukukun üstünlüğü, karşılıklı saygı gibi konularda ortak anlayışa ulaşmak için çabalarımızı sürdüreceğiz""

KAZAN - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BRICS oturumunda yaptığı konuşmada, "Biz artık güney ve kuzey arasında iklim konusunda işbirliği yapıyoruz. İster iklim değişikliğiyle ilgili meselelerde, ister küresel güvenlik, uluslararası hukukun üstünlüğü, iç işlerine karışmama ve karşılıklı saygı gibi konularda olsun ortak anlayışa ulaşmak için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Genişletilmiş BRICS Oturumu'nda konuştu. Azerbaycan'ın uluslararası ilişkilerde çok taraflılık ilkesinin aktif bir destekçisi olduğunu belirten Aliyev, "Bu durum 2020-2023 yıllarında Bağlantısızlar Hareketi'ne başkanlık dönemimizde tarafımızdan açık bir şekilde gösterilmiştir. Dört yıllık başkanlık döneminde Bağlantısızlar Hareketi, kurumsal gelişiminde büyük adımlar atmış ve uluslararası ilişkiler sisteminde yerini önemli ölçüde güçlendirmiştir. Harekete başarılı başkanlık yapma tecrübemiz, bugün Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın mevcut başkanı olarak bize yardımcı olmaktadır" dedi.

Azerbaycan'ın coğrafi konumunu kullanarak oluşturduğu modern altyapı sayesinde Avrasya'nın önemli ulaşım ve lojistik merkezlerinden biri olduğunu belirten Aliyev, "Doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım koridorları bizim topraklarımızdan geçmektedir. Bu ulaşım yollarının Azerbaycan topraklarında bulunan tüm kısımları başarıyla faaliyet göstermektedir. Mevcut durumda topraklarımızdan geçen yük akışının keskin bir şekilde artmasını göz önünde bulundurarak, bu koridorların kapasitesinin artırılması için ek yatırımlar yapmaktayız" diye konuştu.

"Ortak anlayışa ulaşmak için çabalarımızı sürdüreceğiz"

Bakü'nün kasım ayında 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Aliyev, "Yaklaşık 200 ülkenin COP29'un Azerbaycan'da düzenlenmesine oy birliğiyle karar vermesi, izlediğimiz politikaya duyulan saygı ve desteğin açık bir göstergesidir. Biz artık güney ve kuzey arasında iklim konusunda işbirliği yapıyoruz. İster iklim değişikliğiyle ilgili meselelerde, ister küresel güvenlik, uluslararası hukukun üstünlüğü, iç işlerine karışmama ve karşılıklı saygı gibi konularda olsun ortak anlayışa ulaşmak için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, İlham Aliyev, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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