Alkol Testi İçin Direnen Başkan Yardımcısına İşlem

24.02.2026 21:30
Ahmet Soysal, alkol testi yaptırmamak için direndi, adli işlem yapıldı ve gözaltına alındı.

Alkol testi yaptırmamak için direnen Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "memura görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından adli işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri, 22 Şubat'ta gece saatlerinde Borçka-Hopa kara yolu üzerindeki Cankurtaran Tüneli mevkisinde Soysal'ın kullandığı Artvin Belediyesine ait 08 AC 958 plakalı aracı durdurdu. Ekipler, Soysal'ın alkollü olabileceği ihtimali üzerine alkol testi yapmak istedi.

Soysal'ın alkol kontrolü yaptırmak istememesi üzerine konu nöbetçi Cumhuriyet Savcısına iletildi. Savcının talimatıyla Soysal, kan testi yapılması için Borçka Devlet Hastanesine götürüldü. Kan testi vermeyi de reddeden Soysal'dan güvenlik önlemleri altında kan örneği alındı.

"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "memura görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından hakkında adli işlem yapılan Sosyal, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Soysal, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı."

Ahmet Soysal'ın alkollü olup olmadığının ise kan testi sonuçlarının çıkmasının ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ahmet Soysal, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

