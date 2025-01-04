Alkollü sürücüye 15 yıl hapis cezası onandı

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Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafikte makas atarak kaza yapan ve 3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye "taksirle öldürme" suçundan verilen 15 yıl hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, bir sürücü, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçti ve trafikte makas atarak ilerlemeye başladı.

Hız sınırının saatte 50 kilometre olduğu bölgede 181 kilometre hızla ilerleyen sürücü, makas atarken bir araca çarptı ve araçta bulunan sürücü dahil 3 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Kazanın ardından olay yerine gelen polislerce yapılan ölçümde 1.08 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında "taksirle öldürme" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Mağdur tarafın kararı istinafa taşıması üzerine dosyayı görüşen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını kaldırarak sanığa 15 yıl hapis cezası verdi ve 2 yıl 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına hükmetti.

Karara ilişkin temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf kararını hukuka uygun bularak oy birliğiyle onanmasını kararlaştırdı.

Dairenin kararında, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı ve yargılama sürecindeki işlemlerin hukuka uygun olarak yapıldığı belirtilerek, temyiz başvurularının reddine karar verildiği ifade edildi.