Alkollü Taraftardan Polis Memuruna Saldırı - Son Dakika
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Alkollü Taraftardan Polis Memuruna Saldırı

Alkollü Taraftardan Polis Memuruna Saldırı

Edirne'de bir maçta alkollü bir taraftar, polis memuruna yumruk atarak yaraladı. İki kişi gözaltında.

13.10.2024 19:34
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EDİRNE'de Edirnespor-Zonguldakspor FK arasında oynan 3'üncü Lig müsabakasında görevli polis memuru E.K.'ya yumruk atan alkollü Samet K.(35) ile küfür ve hakarette bulunan Miraç B.(45), gözaltına alındı. Yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yaralanan polis memuru ambulansta tedavi edildi.

Türkiye 3'üncü Lig 4'üncü grupta bugün Edirne Tunca Stadı'nda, Edirnespor-Zonguldak FK ile karşı karşıya geldi. Zonguldak FK., maçı 84'üncü dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün attığı golle deplasmanda 1-0 kazandı. Maçın oynandığı sırada taraftarlardan Samet K., misafir takım seyirci tribününden dışarıya çıkıp tekrar girmek istediği sırada güvenlik görevlisi ile tartışmaya başladı. Tartışmayı önlemek üzere bölgeye giden polis memuru E.K., bu sırada Samet K.'nın yumruklu saldırısına uğradı, yanındaki Miraç B.'nin de küfür ve hakaretine maruz kaldı. Yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yaralanan polis memuru E.K., ambulansta tedavi edildi.

Olaydan sonra kaçmaya çalışırken diğer polis memurları tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Samet K. yapılan kontrolde 1.93, Miraç B. ise 1.10 promil alkollü çıktı. Samet K. ile Miraç B., hakkında, 'Görevli memura mukavemet ve kasten yaralama' suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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